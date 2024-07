A cura della Redazione

Ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Napoli Stella sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrini per tre persone intossicate.

Si tratta del titolare di una genepesca in via Foria, di sua figlia e di una commessa.

Si sarebbero sentiti male dopo aver ingerito del latte di mandorla offerto da uno sconosciuto. I tre sono stati già dimessi.

Qualche giorno fa, stesso copione. I carabinieri sono intervenuti nuovamente al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini.

Quattro donne di 49, 22, 20 e 29 anni, tutte commesse di un discount di Piazza Poderigo, sono state trasportate in ospedale per una presunta intossicazione.

Anche queste si sarebbero sentite male dopo aver ingerito del latte di mandorla, portato nel negozio da un uomo. Le quattro donne sono state tutte dimesse

Sono in corso indagini per verificare se gli eventi siano collegati e per risalire al responsabile.