Terapia Intensiva Pediatrica

A. P., di 7 anni, è in condizioni generali caratterizzate da un graduale miglioramento complessivo. La paziente è stata trasferita presso la UO di Neurochirurgia per il prosieguo delle cure del caso. La prognosi riservata è stata sciolta.

B. M., di 4 anni, è tuttora degente in Terapia Intensiva Pediatrica il riscontro clinico strumentale è confortante, la piccola è sveglia ed in respiro spontaneo, necessita ancora del monitoraggio clinico-strumentale del caso, la prognosi rimane riservata

Pe quanto concerne le tre piccole pazienti ricoverate in Ortopedia:

La paziente A.A., di 9 anni, operata per frattura di omero ha superato il decorso post operatorio senza complicanze, le condizioni generali risultano buone e stabili tali da poter ipotizzare la dimissione.

La paziente B.M., di 10 anni, operata per frattura pluriframmentaria di femore continua un decorso ortopedico post operatorio che necessita di monitoraggio clinico strumentale e terapia medica. Resta in attesa di intervento maxillo facciale.

La paziente B.S., di 2 anni, operata di frattura di omero distale ha superato il decorso post operatorio ed è in condizioni generali buone e stabili tali da poter ipotizzare la dimissione.

Per quanto concerne le ultime due pazienti ricoverate in chirurgia di urgenza si comunica quanto segue:

A.G., di 2 anni, presenta condizioni generali in miglioramento. Si alimenta regolarmente. Resta ricoverata a completamento delle indagini strumentali.

A.A., di 4 anni, presenta condizioni cliniche in miglioramento. Si alimenta, stabile la lesione alla milza, resta sotto stretto controllo clinico.

Notizie paziente Sant’Anastasia caduta dall’alto

Il piccolo paziente C.M. di anni 5, pervenuto nella serata di ieri al PO. Santobono per trauma da caduta dall’alto (secondo piano di un appartamento) è stato operato nella notte dal neurochirurgo, dal radiologo interventista e dal chirurgo generale per lesione milza che è stata trattata con embolizzazione. Allo stato attuale è ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni con prognosi riservata.