A cura della Redazione

L’attività di contrasto ai traffici illeciti operata dai funzionari della Guardia di Finanza di Napoli in servizio presso l’Aeroporto di Capodichino non va in vacanza.

Domenica 11 agosto, nel corso dei normali controlli sui passeggeri, è stato intercettato un passeggero di nazionalità bulgara proveniente da Istanbul con 4 valigie al seguito contenenti 2.900 pacchetti di sigarette estere per un peso totale di 58 kg. Il passeggero è stato denunciato per il reato di contrabbando di sigarette.