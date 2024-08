A cura della Redazione

Nella settimana appena trascorsa, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania sono stati impegnati per rendere sicuro il periodo di Ferragosto per viaggiatori, accompagnatori e operatori delle imprese ferroviarie che, in questi giorni, hanno affollato le stazioni ferroviarie della nostra regione.

Le attività si sono concentrate principalmente sulla vigilanza delle stazioni e delle tratte ferroviarie sia con attività di pattugliamento e controllo negli impianti ferroviari che a bordo treno.

Nel corso dei servizi, nel periodo compreso tra il 14 e il 23 agosto, gli operatori hanno identificato 11.000 persone, di cui 1.530 con precedenti di polizia e 9 denunciate a vario titolo; sono state, altresì, elevate 19 contravvenzioni, di cui 15 per violazione al regolamento di Polizia Ferroviaria.

In particolare, lo scorso 18 agosto gli agenti avevano tratto in arresto un 40enne francese per furto; nello specifico, il predetto aveva sottratto uno smartphone a una turista di origine asiatica nella Food Hall della Stazione Centrale di Napoli; in seguito, il telefono era stato restituito alla legittima proprietaria.

Nella mattinata di ieri, invece, nel corso dei controlli, gli agenti hanno eseguito, nei confronti di un 38enne della provincia di Caserta, un ordine di carcerazione dovendo espiare la pena di 3 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Nella stessa serata gli operatori sono intervenuti in supporto ai militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione “Stazioni Sicure”, per la presenza di un soggetto molesto; quest’ultimo, un 24enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, anche alla loro vista, ha proseguito nella sua condotta aggressiva danneggiando, altresì, alcune attrezzature di un’ambulanza finché non è stato bloccato è stato tratto in arresto per lesioni personali, danneggiamento aggravato, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.