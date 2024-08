A cura della Redazione

Proiettile vagante colpisce 27enne all’addome mentre passeggiava per strada.

I carabinieri intervengono nell’Ospedale Pellegrini per la segnalazione di una persona ferita all’addome per un colpo d’arma da fuoco.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato colpito da un proiettile vagante mentre si trovava in zona piazza Mercato.

I carabinieri sono quindi intervenuti nella zona indicata e lì - sul manto stradale in diversi punti di piazza del Carmine e piazza Mercato – hanno rinvenuto e sequestrato 12 bossoli.

La vittima è in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita, dopo l’operazione addominale subita che ha permesso di estrarre l’ogiva.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia Napoli Stella.