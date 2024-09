A cura della Redazione

Vuole entrare in auto nel Policlinico, vigilantes glielo negano e poi lo aggrediscono. Morto per le botte, colpito anche ai genitali. Carabinieri eseguono misura a carico di 4 persone



Questa mattina, il personale del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli Vomero e militari della Stazione CC Napoli-Marianella hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di quattro soggetti, dipendenti dell’Istituto di Vigilanza a cui era affidato il servizio di portineria del Policlinico Universitario “Federico II” di Napoli, gravemente indiziati di concorso in omicidio preterintenzionale pluri-aggravato per aver commesso il fatto in più persone riunite e con abuso dei doveri inerenti il pubblico servizio.



Le indagini, condotte dall’aprile al giugno 2024 dalla Stazione di Marianella con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli-Vomero, hanno consentito – sulla base di dichiarazioni testimoniali, attività tecniche e consulenza medico-legale – di ricostruire quanto avvenuto la mattina dell’8 aprile scorso quando un paziente 62enne, dopo aver tentato di accedere alla citata struttura ospedaliera a bordo della propria autovettura, nel corso di un alterco determinato dall’ennesimo diniego e a fronte di una spropositata reazione, veniva aggredito con pugni e calci sferrati al volto ed ai genitali da un gruppo di vigilantes tra cui i quattro indagati, decedendo poco dopo l’arrivo dei soccorsi, a causa delle lesioni riportate durante l’aggressione.