Nel pomeriggio di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli alla Sanità e nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli.

Nel corso dell’attività, in via Diaz angolo piazza Matteotti, gli agenti hanno notato uno scooter con a bordo due persone prive di casco protettivo. Il passeggero, alla vista degli operatori, è sceso repentinamente dal mezzo facendo perdere le proprie tracce mentre il conducente si è dato alla fuga in sella al proprio scooter tra i dedali del centro cittadino.

Con il chiaro intento di eludere il controllo di polizia, il fuggitivo ha investito con il proprio veicolo quello di un poliziotto che si era frapposto nel tentativo di bloccarlo, rovinando al suolo. In questa circostanza, però, il giovane si è rialzato ed ha continuato la sua folle corsa fino in via Vespucci dove è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato.

Si tratta di un 23enne napoletano con precedenti di polizia, tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento. Inoltre denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio e sanzionato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, durante il servizio, sono state identificate complessivamente 132 persone, di cui 44 con precedenti di polizia, e controllati 76 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo.