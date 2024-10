A cura della Redazione

Turisti nel mirino. Siamo a corso Umberto I e una coppia di turisti spezzini sta passeggiando serenamente dopo aver trascorso una giornata nella splendida città partenopea.

Avranno visto le maggiori attrazioni di Napoli passando per le strade di San Gregorio Armeno poi fino al lungo mare e, perché no, fatto una tappa anche nella tanto chiacchierata Piazza Municipio per scattare qualche foto.

É ora cena e si sta rientrando in albergo quando la coppia di turisti viene avvicinata da due individui. Sono stranieri e in pochi secondi scippano dalle mani dell’uomo lo smartphone. La vittima si ribella e inizia la colluttazione con la donna che tenta di aiutare il fidanzato. Ad avere la peggio è proprio la ragazza che cade a terra.

Da quelle parti sta passando una pattuglia dell’esercito italiano impegnata nell’operazione strade sicure. I militari intervengono e bloccano uno dei due rapinatori mentre il complice fugge. Arrivano anche i carabinieri del nucleo radiomobile e l’uomo viene arrestato. Si tratta di 29enne cittadino marocchino, senza fissa dimora, già noto le forze dell’ordine

La turista è stata visitata da Personale del 118 e ne avrà per qualche giorno a seguito delle contusioni riportate dopo la caduta.

Il marocchina autore della tentata rapina è stesso che due giorni prima era stato arrestato per lo stesso reato compiuto ai danni di un turista in piazza Gugliemo Pepe.