A cura della Redazione

Dall'Osservatorio turistico urbano del Comune di Napoli arrivano i primi dati di un weekend che segna un nuovo record di presenze: 170 mila per quattro notti.

"Napoli cresce e accoglie sempre più turisti offrendo uno spettacolo nello spettacolo con un meteo favoloso nell'ottobrata napoletana: una città piena di persone entusiaste che partecipano ai tanti eventi sempre più qualificati in base alla programmazione voluta dal sindaco Manfredi, che raccontano la loro esperienza sui social aumentandone il valore e l'attrazione per gli altri", dice l'assessora al Turismo Teresa Armato.

Oltre ai gruppi di turisti che hanno affollato le vie del centro storico, sono tantissime le persone che sono arrivate in città per le Giornate FAI anche nei siti comunali, per seguire le esibizioni delle automobili e delle moto sportive della rassegna "Vesuvio Motor Show" a Sant'Erasmo e partecipare alla passeggiate nei parchi per "Vespero Napoletano" o negli ospedali storici.

Senza contare il seguito della Maratona di Napoli sul lungomare e i numerosi curiosi in fila per farsi un selfie con l'opera di Gaetano Pesce (al centro di commenti, polemiche e ironie per la forma fallica dell'installazione) in piazza Municipio.

Per le Giornate FAI del 12 e 13 ottobre, Napoli segna un altro record: l'Ipogeo della Chiesa di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito con 4.200 visite è il secondo sito più visitato di Italia; in più, registra buoni numeri per le visite anche Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli