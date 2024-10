A cura della Redazione

Sparatoria nella notte in centro a Napoli: ucciso un 15enne e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale. La sparatoria è avvenuta in prossimità di corso Umberto. Sul caso indaga la Polizia. La Squadra Mobile sta verificando il coinvolgimento nella vicenda di un altro minore, lievemente ferito

La dinamica dell'omicidio

Era in giro probabilmente a bordo di uno scooter con altri due ragazzi quando in via Carminiello al Mercato, all'angolo con Corso Umberto I a Napoli, si è iniziato a sparare. Sul terreno, rimane ucciso Emanuele Tufano, 15enne incensurato del rione Sanità. Almeno dodici i colpi di pistola esplosi forse in un 'botta e risposta' tra due persone. Diverse le auto che presentano fori nella carrozzeria e colpi di pistola ci sono anche nelle vetrine di diversi negozi.

La sparatoria intorno alle ore 2 di questa mattina, poco lontano dal cuore di Forcella. Ancora poco chiaro il possibile movente dell'accaduto. Sequestrate le immagini delle videocamere di sorveglianza

Sul fronte delle indagini è attiva in particolare la Squadra Mobile, al momento a coordinare è la Procura di Napoli (sia antimafia che ordinaria) ma della vicenda è costantemente informata anche la Procura dei Minori.

Dei due giovani feriti su cui si stanno cercando riscontri circa il loro eventuale coinvolgimento nell'omicidio, ha 16 anni quello arrivato al pronto soccorso del Cto con una ferita d'arma da fuoco al braccio. Il ragazzino è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza che ha consentito l'estrazione dell'ogiva ritenuta: al momento le sue condizioni di salute sono buone. L'altro, invece, secondo quanto si apprende anch'egli minorenne, è stato accoltellato alla coscia e al gluteo. I sanitari del Cto hanno riscontrato la lesione di un'arteria ed è stato quindi sottoposto ad angiografia ed embolizzazione. I medici hanno bloccato la fonte di sanguinamento e anche le sue condizioni, al momento, risultano essere buone.

Oggi comitato ordine e sicurezza pubblica

Alle 16, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si svolgerà il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale si discuterà dell'omicidio del minorenne e del ferimento di un altro ragazzo la scorsa notte al Corso Umberto I. Al termine si terrà un punto stampa.