A cura della Redazione

Al Maschio Angioino di Napoli, Eduardo De Filippo è stato ispiratore di una giornata che ha reso tutti protagonisti: L'Arte della Cucina Napoletana - Il Teatro in tavola è servito a Napoli.

L’iniziativa parte da Rosa Praticò e da Giuseppe Serroni, rispettivamente Presidenti delle Associazioni: "Officina delle idee” e “Sedili di Napoli". La giornata è stata aperta da un indirizzo di saluto da parte dell’Assessora alle Attività Produttive ed al turismo Teresa Armato.

La giornata è poi proseguita con la Presidente del Comitato Regionale Unicef Emilia Narciso. Tanti i protagonisti e flashback: Lidia Ferrara, un'attrice che ha lavorato con il grande Eduardo, ha interpretato la poesia che nel 1979 Eduardo dedicò a Unicef “L’ultima speranza", ed ancora tanti i contributi fra poesie e esclamazioni nel ricordo di Eduardo. Poi, nel silenzio, un effetto sorpresa nella sala dei baroni: la nota voce di Eduardo. Era dell’attore Massimiliano Cimino, imitatore per l’occasione, e che poi, rivelatosi in pubblico, ha proseguito con altre performance, l’attore Gianluca Masone, altra eccellenza campana che ha declamato “’O Rraù”, ed ancora in tema, stavolta con del vino, con “’O Surselaio” ha contribuito al flusso di arte, bellezza e umanità.

Un'incredibile esperienza, momento sensoriale, è stata donata ai ragazzi delle scuole presenti dalla dott.ssa Manuela Papaccio di AIS Campania. Non si è risparmiato Marco Zurzolo con il suo sassofono, prima con una esibizione magistrale di “Uocchie c'arraggiunate”, e poi ancora con un coinvolgente medley rivolto a tutti i ragazzi delle scuole presenti in sala. A giusta chiusura della prima sessione è giunto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "E' bellissimo vedere tanti studenti e ringrazio le Dirigenti ed i Docenti che hanno saputo veicolare i ragazzi su un grande Maestro come Eduardo. L’amministrazione ha da subito creduto nell’iniziativa ricordando che Eduardo ha investito, su Napoli, sostenendo, anche personalmente, il teatro San Ferdinando. Queste iniziative, sono, come oggi, simboli identitari della nostra Napoli e della nostra napoletanità riferendosi al presepe, solo ad esempi".

Nel pomeriggio l’accoglienza della parte congressuale è stata gestita dall’Istituto Antonio Esposito Ferraioli. La sessione pomeridiana coordinata dal Prof. Avv. Daniele Marrama, Professore di Diritto Amministrativo dell’Alimentazione e dell’Agroecologia Federico II, ha avuto tanti illustri ospiti: il Comandante dott. Salvatore Schiavone, direttore ufficio ICQRF Campania Molise. Poi Marco Giuri, esperto di diritto Vitivinicolo e di Privacy; Giovanni De Angelis General Director ANICAV; Giovanni Cafiero Direttore Consorzio Gragnano città della pasta; Michele Farro Presidente Consorzio di Tutela vini Campi Flegrei e Ischia; Carmine Giordano Presidente del C.A.A.N; Luciano Stefano, Presidente della CNL 1930 e del consorzio terre italiane; Antonio Ferrieri, patron di Cuori di Sfogliatella; Marco Simonetti, patron del caffè Toraldo; Giampaolo Rubinaccio Ortofrutta Italia Organismo Interprofessionale; l’On. Marco Cerreto, Capogruppo Commissione Parlamentare all’Agricoltura; Franco Capasso che ha curato le immagini video.

Ed ancora la società di comunicazione Nova Vision Srl. Il cibo, vino e caffè, sono i protagonisti silenziosi delle commedie di Eduardo De Filippo, che raccontano delle consuetudini familiari e l’amore viscerale per la Napoli, orgoglio di tutti noi. Nelle opere di Eduardo risalta l'effetto delle riunioni familiari e conversazioni tra amici. Dialoghi conditi da un sorriso unico anche tra le classiche polemiche domestiche. Eduardo sapeva cogliere e descrivere con grande maestria e sciorinare apparecchiando la tavola imbandita, ovvero parafrasando il quotidiano: il dolore, la passione e le gioie. Dialogando confidenzialmente col pubblico, con i prodotti della tradizione consumati, appunto, in modo condiviso con il pubblico.

Hanno presenziato, tra gli altri, Rosario LOPA, Responsabile Comunicazione Istituzionale Masaf-ICQRF Campania e Molise, Mariarosaria RUSCIANO Tesoriere e legale rappresentante dell’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei - AUGE - Alfredo Catapano Responsabile Federmoda Campania.