A cura della Redazione

l Consiglio Comunale di Napoli ha approvato ieri l’Ordine del Giorno presentato dalla Consigliera Mariagrazia Vitelli, e promosso dal Consigliere Pasquale Esposito come primo firmatario e da tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico, per sostenere e promuovere la Carriera Alias nelle scuole e implementare una formazione sui diritti civili e LGBTQIA+.

L’iniziativa, sostenuta congiuntamente dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Napoli, si inserisce in un contesto di tutela dei diritti e di promozione dell’uguaglianza, mira a creare un ambiente scolastico inclusivo, rispettoso delle identità di genere, e attento alla valorizzazione della diversità. Il documento impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a collaborare con le istituzioni scolastiche per adottare regolamenti interni, formare il personale scolastico e organizzare attività di sensibilizzazione per il rispetto delle diversità e la conoscenza dei diritti civili.

Angela Pascale, responsabile diritti civili del PD Napoli, e Andrea Picariello, responsabile diritti civili dei GD di Napoli, hanno espresso congiuntamente la loro soddisfazione per l'approvazione dell’Ordine del Giorno: "Questa è una vittoria per tutta la comunità che crede in una scuola inclusiva e rispettosa delle diversità. Napoli, ancora una volta, dimostra di essere una città aperta e attenta ai diritti civili e al benessere delle nuove generazioni, riconoscendo l’importanza di un percorso di tutela e valorizzazione per tutte e tutti, ricordando che non esistono teorie gender, ma scuole dove i diritti civili vengano rispettati"

Pasquale Esposito, consigliere comunale PD, ha manifestato grande soddisfazione per l’approvazione dell’Odg, affermando che: “Con questa approvazione, portiamo un pezzo di futuro dentro le nostre scuole. Vogliamo una Napoli in cui ogni ragazza e ragazzo possano crescere senza sentirsi costretti a nascondere chi sono. E, chissà, magari un giorno saranno proprio loro ad approvare ordini del giorno per una città ancora più inclusiva di quella che stiamo costruendo oggi!”

Giuseppe Annunziata, segretario del PD Napoli, e Giovanni Oliviero, segretario dei Giovani Democratici di Napoli, hanno ringraziato i consiglieri, i militanti e i dirigenti che hanno lavorato sinergicamente per rendere possibile questo risultato. Annunziata ha dichiarato: "L’impegno del nostro gruppo consiliare rappresenta il frutto di un lavoro collettivo in cui ogni voce, dai militanti ai consiglieri, ha contribuito a tracciare il percorso verso una città più giusta."

L'approvazione di quest’ordine del giorno vuole riaffermare l’impegno del Comune al rispetto e al valore delle diversità, provando a definire, partendo dalle regole, già nelle scuole, una cultura più inclusiva e non discriminatoria. Questo ordine del giorno è solo il primo passo in un percorso che il Partito Democratico intende portare avanti.