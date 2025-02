A cura della Redazione

Non si ferma all’alt dei finanzieri, fugge, viene inseguito e bloccato. Condannato con rito direttisimo.

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno tratto in arresto un pregiudicato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, al culmine di un inseguimento ad alta velocità, in pieno centro cittadino, scaturito per sottrarsi a un controllo su strada.

In particolare, una pattuglia del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, durante un servizio di controllo economico del territorio nella zona di corso Garibaldi, ha notato un’autovettura il cui conducente, alla vista dei militari, senza rispettare l’alt intimato ripetutamente dai finanzieri, si è dato a precipitosa fuga con manovre pericolose e repentine.

Dopo un lungo inseguimento, la pattuglia, con l’ausilio di un altro equipaggio del medesimo Reparto, allertato dalla Sala Operativa del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, ha bloccato il veicolo in una traversa di corso Sirena, nel quartiere Barra.

Il giovane, vistosi placcato, nel tentativo di dileguarsi, ha anche urtato un’auto di servizio.

Il soggetto, con precedenti per truffa e detenzione di armi, residente a Napoli, è stato immediatamente tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché giudicato con rito direttissimo e condannato a 6 mesi di detenzione con sospensione condizionale della pena.