A cura della Redazione

Siamo a Napoli. Una donna è barricata in casa, finestra sbarrata da cancelli di ferro e porta blindata. Le sue intenzioni sono chiare ai vicini, lo saranno poi anche ai carabinieri dopo una telefonata al 112. Vuole farla finita.

Forse è troppo tardi, nonostante l’arrivo del nucleo radiomobile pochi istanti dopo. Entrare in casa è pressoché impossibile e non c’è tempo per attendere un intervento dei vigili del fuoco.

Dall’interno nessun rumore, nessuna reazione. Così, insieme, con tutta la forza possibile, i militari riescono a sradicare l'inferriata davanti ad una delle finestre. Entrano e trovano la donna a letto, priva di sensi.Tentano immediatamente le manovre di rianimazione. In camera confezioni di farmaci e alcol, probabilmente ingeriti poco prima.

Arriva l’ambulanza e la donna viene portata in ospedale al Pellegrini. Si salverà, ma determinante è stata la forza di volontà dei due carabinieri.