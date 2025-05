A cura della Redazione

Droga in mano a insospettabili e nascosta ovunque. E’ questo il risultato di un servizio a largo raggio effettuato contemporaneamente dai carabinieri della compagnia Stella nei quartieri di Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno.

Si parte passando a setaccio la piazza di spaccio del lotto K. Lì i militari fermano e controllano due 17enni di Marano e di Qualiano. Nelle loro tasche qualche dose di hashish e 250 euro in contanti ritenuti provento del reato. I ragazzi sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori.

Nelle stesse ore si va anche a Secondigliano e i controlli dei carabinieri, con la preziosa collaborazione delle unità cinofile di Sarno, si spingono fino al cimitero dove viene perquisito il custode. Nell’armadietto dello spogliatoio del cimitero vengono rinvenute 11 dosi termosaldate di cocaina. L’uomo, un 64enne del posto, viene denunciato e sarà segnalato al Comune di Napoli.

Si ritorna a Scampia e durante le diverse perquisizioni nelle aree comuni del Lotto T/B di via Fellini, i carabinieri trovano nel vano ascensore 147 grammi di hashish e 160 grammi di marijuana. La droga, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, è stata sequestrata a carico di ignoti.

Durante le operazioni a finire in manette 3 persone in esecuzione di tre distinti provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria. La prima una 33enne che dovrà espiare la pena di 2 anni di reclusione per cumulo di pena. Il secondo è un 52enne che, in esecuzione delle pene concorrenti emesse dal Tribunale di Napoli, dovrà scontare la pena di 5 anni di reclusione per furto aggravato e estorsione. La terza persona è invece un 35enne napoletano. L’uomo, su disposizione dell’ufficio esecuzioni penali della corte di Appello di Napoli, dovrà espiare la pena di 15 anni e 10 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.