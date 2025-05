A cura della Redazione

Ventiseienne finito in manette. Il ragazzo, in sella a uno scooter con altri due coetanei, ha tentato di superare il varco di interdizione al traffico di via Acton a Napoli. Sono intervenuti i carabinieri e il 26enne ha abbandonato lo scooter ed è fuggito.

I militari hanno inseguito il ragazzo che durante la corsa ha gettato nei giardini di Molosiglio una pistola.

Il giovane è stato raggiunto e bloccato con non poche difficoltà, per i carabinieri 7 giorni di prognosi. L’arrestato è stato trasferito in carcere. L’arma, una pistola tipo revolver con matricola abrasa e carica di 6 proiettili calibro 38 special, è stata recuperata e sequestrata per poi essere sottoposta ad accertamenti balistici.

Sempre nel varco di via Acton i carabinieri hanno denunciato altre due persone di 59 e 32 anni che hanno tentato di forzare il varco in sella ai propri scooter. Per lo stesso motivo, questa volta nel varco di via Toledo, un 21enne è stato denunciato.