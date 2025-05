A cura della Redazione

La SSC Napoli ha scritto pagine indimenticabili di storia e l’azienda Guerri, di Alfredo Guerri, ha reso omaggio agli eroi azzurri con un evento che si è posto come obiettivo quello di celebrare la bellezza e il valore dell’arte nella comunità.

In occasione della festa aziendale di lunedì 26 maggio è stata presentata alla comunità un’installazione artistica originale di Carmine Monteleone, con illustrazione dello scudetto di Federica Petrone. L’opera, permanente, è visionabile presso l’isola E2 del Centro Direzionale di Napoli.

Si tratta di un’installazione che non solo racconta la grandezza dei giocatori, ma che trasforma lo spazio pubblico in un’esperienza emozionante e condivisa. L’arte è un motore di connessione, crea valore per il territorio e unisce le persone attraverso il linguaggio universale della bellezza.

L’azienda invita tutti a partecipare a questo omaggio speciale, perché Napoli e il Napoli meritano di essere celebrati nel modo più autentico possibile.