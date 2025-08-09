A cura della Redazione

Attimi di tensione ieri sera al pronto soccorso del CTO, dove una donna di 47 anni è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Capodimonte.

Secondo quanto ricostruito, la donna – arrivata in sedia a rotelle – avrebbe lamentato i lunghi tempi di attesa e preteso di essere visitata subito. Per protesta, si sarebbe posizionata proprio davanti alla porta d’ingresso dell’area riservata ai codici rossi, ostacolando l’accesso e le attività del reparto.

Il blocco, durato oltre un’ora, ha creato disagi al personale sanitario e ai pazienti in arrivo in condizioni critiche. Terminata la protesta, la 47enne è stata identificata e denunciata.