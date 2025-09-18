A cura della Redazione

I carabinieri della compagnia Napoli Centro, allertati dal 112, sono intervenuti a via Giacomo Piscicelli altezza civico 72 per la segnalazione di un giovane accoltellato. Sul posto un 19enne ferito da arma da taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane nel rientrare presso la propria abitazione dopo una passeggiata col cane, sarebbe stato avvicinato da un gruppetto di coetanei e almeno uno di questi per cause ancora in corso di accertamento lo avrebbe accoltellato.

La vittima è stata trasferita nell’ospedale San Paolo. Al momento non pare sia in pericolo vita.

Carabinieri impegnati nelle indagini e per ricostruire la vicenda