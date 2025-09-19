A cura della Redazione

Un grave episodio di violenza si è verificato nella tarda mattinata di ieri a Chiaia, dove un 19enne è stato accoltellato da un minorenne nel corso di una lite scoppiata per motivi ancora in fase di accertamento.

Il giovane è stato colpito con due fendenti, uno al braccio e uno all’addome: quest’ultimo ha provocato una lesione al fegato che ha reso necessario un immediato intervento chirurgico. La vittima si trova tuttora ricoverata in terapia intensiva.

Grazie alla testimonianza del ferito – che ha dichiarato di conoscere il suo aggressore – e di alcuni presenti, oltre all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere della zona, i carabinieri della Stazione di Chiaia e della Compagnia Centro sono risaliti rapidamente all’autore del gesto.

Il presunto responsabile, un sedicenne napoletano, si è presentato in serata alla stazione dei carabinieri di Largo Ferrandina accompagnato dai genitori e dal proprio legale. Nelle dichiarazioni rese agli inquirenti ha indicato il luogo dove era stato occultato il coltello utilizzato nell’aggressione, lungo 17 centimetri, che è stato successivamente recuperato.

Su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei suoi confronti è stato eseguito un decreto di fermo per tentato omicidio. Le indagini proseguono per chiarire le cause della lite e i contorni della vicenda.