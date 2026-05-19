A cura della Redazione

Attimi di terrore nella notte nel quartiere Chiaiano, dove un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è stato rapinato mentre stava andando al lavoro. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che sono riusciti ad arrestare uno dei due banditi dopo un inseguimento a piedi.

I fatti sono avvenuti intorno alle 3 del mattino del 18 maggio in via G. A. Campano. L’uomo era appena uscito di casa e stava salendo sulla propria auto quando, improvvisamente, due persone sono sbucate da dietro l’angolo del palazzo correndo verso di lui.

Uno dei malviventi aveva il volto coperto da un cappuccio, l’altro indossava un casco integrale ed era armato di pistola. In pochi istanti i due hanno minacciato il commerciante, terrorizzato anche dal rumore dell’arma che veniva caricata, impossessandosi dell’auto e del denaro che aveva con sé.

Proprio in quel momento, però, una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio è transitata nella zona notando la scena.

I militari hanno immediatamente bloccato la vettura di servizio e uno dei carabinieri si è lanciato all’inseguimento dei rapinatori. Durante la fuga, uno dei complici non è riuscito a salire subito sulla Matiz appena rubata, correndo accanto all’auto con la portiera posteriore ancora aperta nel tentativo di entrare in corsa.

Nella concitazione è riuscito soltanto a lanciare la pistola all’interno del veicolo prima di essere raggiunto e bloccato dal carabiniere, che lo ha arrestato.

Il denaro sottratto alla vittima è stato recuperato e restituito al commerciante, mentre proseguono le indagini per rintracciare l’auto rubata e identificare il secondo componente della banda riuscito a fuggire.