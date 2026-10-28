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Napoli, evadono dai domiciliari: due uomini finiscono in manette

Redazione Napoli · 2 min di lettura
Napoli, evadono dai domiciliari: due uomini finiscono in manette

Gli episodi sono avvenuti in via Tanucci e via Costantinopoli

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Nella scorsa notte, la Polizia ha tratto in arresto a Napoli due uomini, un 26enne e un 31enne, per evasione dagli arresti domiciliari.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio in via Tanucci, hanno controllato un 31enne. Durante tali fasi, l’uomo ha fornito delle generalità che sono risultate successivamente delle falsità. In seguito ad altri accertamenti, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari.

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Poco dopo, gli stessi poliziotti, nel transitare questa volta in via Costantinopoli, hanno notato un 26enne con fare sospetto e lo hanno fermato. Dalle successive verifiche, è emerso che anche il sopraindicato era sottoposto ai domiciliari.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale in servizio.

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