Ventitreenne accoltellato fuori da un locale a Coroglio: ferito al polmone

Un 23enne di Macerata Campania sarebbe stato accerchiato e ferito con due fendenti all'esterno di un locale di Coroglio. Indagano i carabinieri.

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Un giovane di 23 anni, originario di Macerata Campania (CE), è rimasto ferito con due colpi di arma da taglio nel corso di un'aggressione che si sarebbe verificata all'esterno di un locale nella zona di Coroglio, a Napoli.

Questa mattina, domenica 1° novembre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove il giovane era giunto con ferite al polmone destro e alla regione lombare destra.

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La prima ricostruzione dell'aggressione

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 23enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi all'esterno del locale e colpito con due fendenti.

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Al momento non sono chiare le circostanze dell'aggressione né le motivazioni che avrebbero scatenato la violenza.

Indagini in corso, si attendono notizie sulle condizioni del giovane

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare gli eventuali responsabili.

Il 23enne è in attesa di referto medico. Non sono state ancora diffuse informazioni ufficiali sulla gravità delle sue condizioni e sulla prognosi.