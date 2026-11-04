Napoli, aggredisce con un coltello i vigilantes dell'Ospedale Pellegrini: arrestato 31enne

L'episodio è avvenuto nel parcheggio del presidio ospedaliero

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Nella serata di ieri, la Polizia ha arrestato a Napoli un 31enne per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali ai danni di personale di sorveglianza e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Gi agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di controllo, nel transitare in via Rosario a Portamedina, hanno notato un uomo fermato dalla vigilanza all’interno del parcheggio dell’Ospedale Vecchio Pellegrini.

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I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati informati da alcuni addetti della sicurezza che il 31enne li aveva aggrediti per futili motivi con un coltello, ferendone anche uno.

Pertanto, l’uomo è stato bloccato dagli agenti e poco distante è stato ritrovato anche il coltello.