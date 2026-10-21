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Napoli, aggredisce personale sanitario, arrestato 21enne

Redazione Napoli · 2 min di lettura
Napoli, aggredisce personale sanitario, arrestato 21enne

La donna ha raccontato agli agenti i momenti dell'aggressione. Il giovane è stato fermato dalla Polizia intervenuta nella struttura sanitaria

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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne con precedenti, per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.

A seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per la segnalazione di un’aggressione ai danni di personale sanitario.

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I poliziotti sono stati avvicinati da una dipendente della struttura sanitaria, la quale ha raccontato che, poco prima, è stata aggredita verbalmente e, successivamente, anche fisicamente dal giovane.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto.

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