Napoli, chiede di spostare un'auto e viene aggredito con una mazza da baseball: 35enne in ospedale

L’episodio nella notte a Corso Secondigliano. L’uomo è ricoverato al CTO, ma non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri

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Una richiesta di spostare un’auto parcheggiata davanti all’ingresso di un palazzo sarebbe sfociata in una violenta aggressione a colpi di mazza da baseball. È accaduto nella notte a Corso Secondigliano, a Napoli, dove un uomo di 35 anni è rimasto ferito.

La richiesta di spostare l’auto e l’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, il 35enne stava rincasando quando avrebbe trovato un’automobile che ostruiva il passaggio davanti all’ingresso del proprio stabile. L’uomo avrebbe chiesto al proprietario del veicolo di spostarlo, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Il 35enne sarebbe stato aggredito e colpito con una mazza da baseball.

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Ricoverato al CTO, indagini dei carabinieri

Nella notte, i carabinieri della PMZ e del Nucleo Operativo Stella sono intervenuti presso l’ospedale CTO di Napoli, dove il ferito è stato ricoverato. Il 35enne non è in pericolo di vita ed è in attesa di essere sottoposto a una TAC. La prognosi non è stata ancora definita.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità dell’aggressione.