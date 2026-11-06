Napoli, frode e possesso di documenti falsi: arrestata 49enne

Una 49enne arrestata a Napoli dovrà scontare quasi sette anni di carcere per frodi e documenti falsi, reati commessi tra il 2015 e il 2020

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia ha arrestato una 49enne in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha stabilito la pena complessiva da scontare per precedenti condanne. In particolar modo, il provvedimento in questione, emesso lo scorso 27 ottobre, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato San Carlo Arena.

La donna dovrà, dunque, espiare 6 anni, 10 mesi e 28 giorni di reclusione per delitti contro il patrimonio mediante frode e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reati commessi nelle città di Napoli e Bologna tra gli anni 2015 e il 2020.