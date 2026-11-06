Napoli, presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2027: «Gli sguardi che proteggono»

Un viaggio per immagini tra memoria, sicurezza e vicinanza ai cittadini

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È stato presentato questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2027, dedicato al tema «Gli sguardi che proteggono». Un’edizione che mette al centro il rapporto tra i militari e le comunità, raccontato attraverso fotografie di volti, gesti e momenti della quotidiana attività di servizio.

La presenza quotidiana dell’Arma

A illustrare il significato dell’iniziativa è stato il generale di brigata Biagio Storniolo, comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, che ha sottolineato il valore della presenza quotidiana dell’Arma e la dimensione più umana del lavoro svolto dai militari sul territorio.

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«Un’edizione che pone al centro il valore della presenza quotidiana dei Carabinieri, attraverso immagini fotografiche che raccontano volti, gesti e momenti di servizio, restituendo la dimensione più umana dell’attività dell’Istituzione».

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La memoria e il sacrificio dei Carabinieri

Durante la presentazione, il generale Storniolo si è soffermato anche sulle due prefazioni che accompagnano il calendario. Il giornalista Aldo Cazzullo ripercorre alcuni dei momenti più significativi della storia italiana degli ultimi cinquant’anni, evidenziando il ruolo dei Carabinieri nella difesa delle istituzioni democratiche e nel contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa.

Nel suo racconto trovano spazio il sacrificio dei militari caduti, le vittime degli anni di piombo, figure simbolo come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, le missioni internazionali e la tragedia di Nassiriya. Un percorso nella memoria che richiama i valori del servizio, della libertà e della tutela della dignità umana.

Sicurezza significa anche ascolto e prevenzione

La seconda prefazione è firmata dal comandante generale dell’Arma, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, che approfondisce il senso del tema scelto per il 2027. Lo sguardo del Carabiniere diventa simbolo di attenzione, ascolto e capacità di comprendere le necessità del territorio prima ancora di intervenire.

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La sicurezza, in questa prospettiva, non coincide soltanto con il contrasto alla criminalità e la tutela dell’ordine pubblico: si costruisce anche attraverso la prevenzione, una presenza costante e il rapporto di fiducia con i cittadini.

Le fotografie e il messaggio alle nuove generazioni

Attraverso gli scatti del fotografo Franco Cappellari, il calendario presenta le diverse specialità dell’Arma e le molteplici forme del servizio, dalla tutela delle persone e del territorio alla salvaguardia dell’ambiente, del patrimonio culturale e dell’identità nazionale.

Il generale Biagio Storniolo ha infine ribadito il legame profondo tra l’Arma e la società: una presenza discreta ma continua, nella quale professionalità, sensibilità e spirito di servizio si affiancano. Il calendario rivolge così un messaggio anche ai giovani, invitandoli a conoscere la responsabilità e il significato della scelta di indossare l’uniforme.