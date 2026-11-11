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Studenti danneggiano una scuola nel napoletano: identificato un tredicenne

Redazione 2 min di lettura
Studenti danneggiano una scuola nel napoletano: identificato un tredicenne

 I carabinieri hanno identificato un tredicenne, riaffidato ai genitori; gli altri sono fuggiti. Sono in corso le indagini.

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Irrompono a scuola e danneggiano la struttura: responsabile un gruppo di ragazzi.

L’episodio è avvenuto ieri a Quarto, in tarda serata, quando alcuni adolescenti si sono intrufolati nell’istituto “Riva Levi Montalcini”, in via Vaiani.

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Nonostante il rapido intervento dei carabinieri, i giovani sono fuggiti prima di poter essere rintracciati. L’unico identificato rimane un tredicenne, riaffidato ai genitori.

I ragazzi avrebbero provocato diversi danni alla struttura: l’edificio sarebbe stato allagato e alcuni arredi danneggiati. Questo, però, non è il primo intervento della tenenza: infatti, nei giorni scorsi, sono stati scongiurati alcuni tentativi di occupazione.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e rintracciare i colpevoli.

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