A cura della Redazione

Desta senza dubbio scalpore la decisione del consigliere comunale Mauro Iovane di aderire alla Lega di Matteo Salvini. Il candidato della lista 3C a sostegno del sindaco Vincenzo Ascione, è stato il più votato in assoluto alle scorse elezioni amministrative a Torre Annunziata. Insieme a lui fu eletta, sempre nella stessa civica, la consigliera Mariagrazia Sannino. Entrambi hanno come rappresentante in giunta l'assessora Sofia Donnarumma. Cosa faranno ora queste ultime due? Seguiranno Iovane nella sua scelta o decideranno diversamente?

Una decisione, quella di Iovane, già nell'aria e che ha visto solo in questi ultimi giorni un'accelerazione verso la condivisione del progetto leghista. Intanto, il consigliere ha fissato la data per il suo passaggio ufficiale. «Lunedì 16 luglio, alle ore 21, presso il locale Corte 77 di via Murat - affrema -, alla presenza dell'on. Gianluca Cantalamessa, formalizzerò l'adesione al partito. Chiederò al sindaco Ascione - al quale ho anticipato la mia decisione - di continuare a sostenere questa maggioranza. Il mio appoggio a lui, durante la campagna elettorale, era ed è tuttora convinto. Quindi, preferirei continuare a svolgere il mio mandato al fianco del primo cittadino».

Ma come reagiranno le altre forze politiche che apppoggiano Ascione e che hanno contribuito alla sua elezione (sette in tutto), in particolare il Pd? Sicuramente ci sarà la convocazione di un interpartitico con all'ordine del giorno questo nuovo, e per certi aspetti dirompente, scenario politico. A nostra memoria non esiste coalizione di governo locale in cui Lega e Pd coesistono. Sviluppi attesi nelle prossime settimane.

