A cura della Redazione

Convenzione dei Circoli del Partito Democratico.

Stasera a Torre Annunziata si è conclusa la votazione per la Convenzione del Pd a livello nazionale e regionale. Dalle ore 16,00 alle ore 20,00 gli iscritti al Pd hanno potuto esprimere le loro preferenze. I votanti sono stati 218 su 337 iscritti (65,7%), e lo scrutinio ha dato i seguenti risultati:

Nazionale: Martina Maurizio voti 135 (61,93%); Zingaretti Nicola voti 77 (35,32%); Giachetti Roberto voti 6 (2,75 %); Corallo Dario e Saladino Maria voti 0.

Regionale: Pantaleo Annunziata voti 123 (56,42%); Filippelli Armida voti 79 (36,24%); Del Basso Decaro Umberto voti 16 (7,34%); Visconti Rodolfo voti 0.

Eletti inoltre 4 delegati alla Convenzione provinciale per l'elezione del segretario nazionale: Francesco Savarese, Carolina Marciano e Francesco Colletto per la mozione Martina, Germaine Popolo per la mozione Zingaretti.

Con la chiusura delle convenzioni la campagna delle Primarie si concentrerà nel coinvolgimento degli elettori del partito che, dopo la consultazione degli iscritti, saranno chiamati a votare il nuovo segretario del partito attraverso le Primarie di marzo.