A cura della Redazione

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Ha vinto con circa il 70 per cento dei voti. Anche a Napoli e provincia ha ottenuto un discreto successo (53,5 %), in considerazione del fatto che molti consiglieri regionali e lo stesso governatore della Campania hanno fatto campagna elettorale per Maurizio Martina.

A Napoli e provincia Zingaretti ha ottenuto il 53,5%, Martina il 38,2% e Giachetti l'8,5%. I voti validi sono stati 51.188.

Per quanto riguarda invece la segreteria regionale, Leo Annunziata (candidato di Vincenzo De Luca) ha vinto sia a Napoli che in provincia ottenendo il 57.8% dei voti, Filippelli il 27.6% e De Caro il 14.6%. I voti validi sonos stati 48.191.

I dati riportati non sono ancora ufficiali.