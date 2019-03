A cura della Redazione

Le Primarie del Partito Democratico a Torre Annunziata hanno dato un esito in controtendenza rispetto al dato nazionale, con Nicola Zingaretti nuovo segretario nazionale del Pd con oltre il 70 per cento dei voti.

Infatti il candidato alla segreteria nazionale Maurizio Martina ha ottenuto il 63,1 per cento, contro il 33,8 di Zingaretti e il 3,1 di Giachetti. I votanti sono stati 620 di cui 380 non iscritti e 240 iscritti al partito (4 le schede nulle e 1 bianca).

La lista Martina Segretario ha ottenuto 145 voti, mentre la lista Campania Martina 243 preferenze (in questa seconda lista il sindaco Vincenzo Ascione è posizionato al secondo posto). La lista Piazza Grande - Nicola Zingaretti ha ottenuto 151 voti e la lista "Con il lavoro per Zingaretti" 57 voti. Infine l'unica lista che sosteneva Roberto Giachetti, "Sempre avanti con Anna Ascani", ha ottenuto 19 preferenze.

Per quanto riguarda l'elezione del segretario regionale, al primo posto si è classificato il candidato Leo Annunziata con 332 preferenze (54%); al secondo posto Armida Filippelli con 265 voti (43,1%) (in quest'ultima lista la consigliera comunale Germaine Popolo è posizionata al primo posto); al terzo posto Umberto Del Basso De Caro con 18 voti (2,9%). L'unico candidato che ha presentato due liste è stato Leo Annunziata con "Sud Dem Leo Annunziata Segretario (voti 269) e Sinistra con il lavoro per Annunziata", con 63 voti.