Primarie del Partito Democratico, il sindaco Vincenzo Ascione eletto nell’Assemblea nazionale.

Dai dati in nostro possesso, molto vicini ai dati ufficiali, nel Collegio 10 (Torre del Greco- Castellammare di Stabia) le liste collegate ai due candidati segretari Maurizio Martina e Nicola Zingaretti hanno ottenuto 3 seggi per ciascun raggruppamento. Le liste che sostenevano il candidato alla segreteria nazionale Maurizio Martina hanno preso rispettivamente: “Campania per Martina”: 2.325 voti, “Fianco a fianco”: 1.576 voti. Le Liste che appoggiavano Zingaretti: Piazza Grande: 1.908 voti, “Con il lavoro per Zingaretti”: 1.044 voti. Fuori dai giochi per la ripartizione dei seggi la lista che sosteneva il candidato Roberto Giachetti: “Sempre avanti con Anna Ascani”: 723 voti.

Pertanto alla luce dei risultati conseguiti, la lista “Campania per Martina” ottiene due seggi (Loredana Raia e Vincenzo Ascione); la lista “Fianco a fianco” 1 seggio; la lista “Piazza Grande” ottiene due seggi, mentre la lista “Con il lavoro per Zingaretti” ne ottiene 1.

In definitiva, nel Collegio 10 di cui facevano parte Torre del Greco e Torre Annunziata (i Comuni della consigliera regionale Loredana Raia ‘capolista’ e del sindaco Vincenzo Ascione ‘secondo posto in lista’, entrambi a sostegno del candidato segretario Martina) i risultati in termini percentuali sono stati i seguentI: Martina 50,5%, Zingaretti 40,6%, Giachetti 8,9%.

A livello regionale, la ripartizione dei seggi delle liste a sostegno dei candidati segretari dovrebbe essere la seguente: Zingaretti n. 37 seggi, Martina 32 seggi, Giachetti n. 6 seggi.