Convocazione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Torre Annunziata. L’Assise oplontina presieduta da Rocco Manzo, si riunirà lunedì 1 aprile, alle ore 10, presso la sede comunale di via Provinciale Schiti. I consiglieri saranno chiamati a discutere ed approvare dieci punti all’ordine del giorno:

Sostituzione componenti nelle commissioni consiliari “Avvocatura” e “Pubblica Istruzione”.

Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017.

Approvazione della proposta della giunta comunale del 15 marzo 2019 avente ad oggetto “interventi straordinari per la mitigazione del disagio abitativo degli occupanti di via Roma 30, via Molini a Vapore 1 (ex Scuola Media “Paolo Morrone”) e del quartiere “Quadrilatero delle Carceri”.

Approvazione variante urbanistica finalizzata alla rinormazione di area divenuta “zona bianca” a destinazione di zona “F, sottocategoria D, parcheggi” al corso Umberto I, 351.

Approvazione progetto dell’Associazione “Misericordia” di Torre Annunziata per la “realizzazione di un’area da adibire a parcheggio e ricovero degli automezzi”.

Approvazione Regolamento Comunale in attuazione del Regolamento Ue relativo alla protezione di persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili.

Semplificazione normativa in materia paesaggistica - proposta di integrazione al Regolamento sul funzionamento della Commissione Locale del paesaggio comunale.

Nomina componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio di una sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata.