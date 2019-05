A cura della Redazione

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato a firma del segretario del Partito Democratico di Torre Annunziata, dott. Antonio Esposito, circa gli ultimi sviluppi in seno al partito cittaìdino:

"Con l'elezione di Nicola Zingaretti - si legge nella nota - ha preso le mosse il nuovo Pd: rilancio della struttura organizzativa e della partecipazione, identità programmatica più netta, battaglia per la riduzione delle diseguaglianze sociali ed economiche, iniziativa politica di massa.

Con la nomina, da parte della Direzione Nazionale, dell'on. Michele Meta alla guida del Pd di Napoli vengono ristabilite corrette condizioni statutarie e, dopo la tornata elettorale del 26 maggio, sarà avviato, sulla base delle iniziative e degli adempimenti regolamentari, il percorso per approdare alla celebrazione del nuovo congresso provinciale.

Nella nostra città, dopo il congresso di un anno e mezzo fa, il Pd ha vissuto disagi e difficoltà dovuti ad una pluralità di motivazioni: ipertrofia e macchinosità degli organismi, improprie sovrapposizioni tra versante politico ed istituzionale, insufficiente confronto con i luoghi del governo amministrativo, inadeguata apertura al mondo esterno.

La piena consapevolezza dei limiti emersi, compresi quelli soggettivi a cui non voglio sottrarmi, consente, sia pure per step successivi (prima e dopo le elezioni del 26 maggio) di assumere le misure risolutive occorrenti.

Ho provveduto, in primo luogo, all'azzeramento dell'organismo esecutivo - continua il comunicato - per segnalare la necessità della svolta (e non per esprimere un ingeneroso giudizio di merito).

Ho dedicato, successivamente, queste settimane, nel solco della linea portava avanti da Zingaretti, alla ricostruzione di un clima di unità, di dialogo e di confronto, promuovendo incontri sia con singole personalità sia con la ricchezza del pluralismo interno.

Mi sono rivolto innanzitutto a quanti, preconizzando i limiti successivamente emersi, hanno scelto di essere esentati da responsabilità e li ho invitati a riconsiderare le loro decisioni, atteso che vi è, oggi, da parte di tutti, la decisa volontà di porre rimedio a quelle difficoltà e superare quei disagi.

A fine maggio assumerò importanti decisioni sul piano organizzativo per dare una ulteriore radicale svolta alle attività del partito.

Ho chiesto a quanti ho incontrato, ricevendone piena disponibilità, di dedicare, a partire da subito, un impegno straordinario nello svolgimento della campagna elettorale, finalizzato anche ad incrementare in modo significativo il risultato delle politiche.

Il clima che si sta costruendo mi rende fiducioso - conclude il segretario Esposito - e mi consente di pianificare, insieme a tutti gli altri amici e compagni, con convinzione questa fase legata alla competizione e quella che si aprirà dopo il 26 maggio.

Rivolgo, pertanto, un appello a tutti i dirigenti, a tutti gli iscritti ed a tutti gli elettori, anche quelli più sfiduciati, a mobilitarsi per ridare un nuovo slancio al Pd ed alle forze di centrosinistra nella nostra città e nel Paese".