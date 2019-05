A cura della Redazione

Domenica 26 maggio si vota per eleggere i 76 esponenti italiani nel Parlamento Europeo. I seggi saranno aperti dalla ore 7 alle 23.

Gli elettori riceveranno una sola scheda - di colore diverso a seconda delle 5 circoscrizoni elettorali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare) - e potranno scegliere una unica lista da contrassegnare (per la Circoscrizione Italia meridionale, sono 18). E' possibile esprimere anche fino a un massimo di tre preferenze relativamente ai candidati di quella lista (non è ammesso il voto disgiunto). Nel caso di due o tre preferenze, dovrà essere rispettato il principio della parità di genere: un uomo e una donna; due donne e un uomo; due uomini e una donna.

LE LISTE PER LE EUROPEE (CIRC. ITALIA MERIDIONALE):

1) +Europa-Italia in Comune - PDE Italia;

2) Autonomie per l'Europa;

3) Casapound Italia - Destre Unite;

4) Europa Verde;

5) Forza Italia;

6) Forza Nuova;

7) Fratelli d'Italia;

8) La Sinistra;

9) Lega Salvini Premier;

10) MoVimento 5 Stelle;

11) Partito Animalista;

12) Partito Comunista;

13) Partito Democratico;

14) Partito Pirata;

15) Popolari per l'Italia;

16) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare;

17) PPA - Movimento Politico Pensiero Azione;

18) SVP.

Nella stessa giornata si voterà anche per le Amministrative in quei Comuni che dovranno rinnovare i Consigli comunali ed eleggere il sindaco, e per le Regionali in Piemonte. Si vota sempre dalle ore 7 alle 23.

Nel Vesuviano, urne aperte a Trecase, con la sfida tra il sindaco uscente Raffaele De Luca (centrodestra) e Gerardo Grieco (centrosinistra), sostenuti rispettivamente dalle civiche Trecase nel Cuore e PrimaVera Trecase. Gli elettori sono 7.425.