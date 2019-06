A cura della Redazione

Pubblichiamo il comunicato a firma del dott. Antonio Esposito, segretario del Circolo del Partito Democratico di Torre Annunziata:

"A Torre Annunziata, il 26 maggio, il nuovo PD di Nicola Zingaretti inverte la negativa tendenza elettorale delle ultime consultazioni con un risultato positivo ed incoraggiante che raccoglie la spinta, da un lato ad una maggiore sintonia con i problemi delle nostre comunità e dall'altro all'unità dell'organizzazione, messa in campo, con determinazione dal Segretario nazionale e che ho ritenuto di fare mia a livello cittadino.

Infatti, il PD si attesta al 29% con 3.660 voti, con un incremento di quasi 14 punti percentuali rispetto alle politiche del 2018 (15,1%) e con una crescita di voti in termini assoluti di oltre 700 voti. Anche rispetto alle Amministrative del 2017 si registra una crescita percentuale di più di 11 punti percentuali.

La batosta del M5S è certificata sia dalla fortissima riduzione percentuale (- 16,7%) ma soprattutto dal fatto che perde oltre 6.000 voti rispetto alle politiche 2018.

E' molto preoccupante l'ascesa della Lega che passa dal 2% delle elezioni politiche 2018 al 10,5% delle Europee con un incremento di oltre 900 voti, per quanto questi consensi possano essere letti come compensativi della perdita secca del 7% subito da Forza Italia.

Questo risultato impone al Pd di Torre Annunziata di andare avanti sulle scelte che ho già preannunciato con un precedente comunicato: "A fine maggio ho assunto importanti decisioni sul piano organizzativo per dare una ulteriore radicale svolta alle attività del partito".

Accanto a misure organizzative urgenti, capaci di unire il partito ed aprirlo a energie nuove, si tratta di costruire tra la gente un nuovo radicamento e una nuova agenda programmatica che assuma il lavoro, l'ambiente e la lotta alla camorra come capisaldi anche per dare luogo ad un campo largo del centrosinistra e del civismo democratico.

Già dalle prossime ore, di concerto con l'attuale direzione politica del partito provinciale, provvederò a mettere in campo le iniziative adeguiate per raggiungere ulteriori traguardi per il bene della nostra comunità, del nostro partito e dell'intero campo progressista".