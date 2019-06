A cura della Redazione

Per un programma di disinquinamento e riqualificazione ambientale dell'intero bacino idrografico del Sarno. Se ne parlerà lunedì 1 luglio, ore 18,30, al Circolo del Partito Democratico “Raffaele Di Sarno”, corso Vittorio Emanuele III n. 368, Torre Annunziata.

All’incontro tecnico-informativo parteciperà il prof. Vincenzo Belgiorno, ordinario di Ingegneria sanitaria-ambientale, nonché ricercatore scientifico nei settori del trattamento delle acque reflue, dello smaltimento dei rifiuti solidi e della valutazione di impatto ambientale.

L'incontro è finalizzato a raccogliere dalla viva voce di un luminare del settore le informazioni sulle criticità attuali e gli obiettivi da raggiungere per garantire il miglioramento delle reti fognarie, dei collettori, degli impianti di depurazione e per garantire il dragaggio dei fiumi, dei canali e delle altre opere per la difesa del Bacino del Sarno.

L’incontro sarà preceduto dai saluti del segretario cittadino Pd dott. Antonio Esposito.