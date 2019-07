A cura della Redazione

Movimenti all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, in vista di un più che probabile rimpasto in giunta che dovrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.

In settimana si è svolta, presso la sede del Partito Democratico, una riunione convocata dal primo cittadino con tutte le forze politiche di maggioranza. In quella circostanza c'è stata un po' di turbolenza tra i partecipanti. La lista “Civici Innovatori”, rappresentata in Consiglio comunale dal presidente Rocco Manzo e dai consiglieri comunali Antonio Pallonetto e Angela Nappi (capogruppo), perde due pezzi: entrambi questi ultimi si sono dichiarati indipendenti, confluendo nel gruppo misto, anche se fino ad oggi non c’è stata alcuna nota ufficiale dei due.

Quindi al momento permane un’estrema frammentazione dei gruppi politici all’interno della maggioranza. La Lista 3C, da due consiglieri, con la fuoriuscita del consigliere Mauro Iovane, che ha aderito alla Lega di Salvini, è rappresentata dalla sola consigliera Mariagrazia Sannino. Anche i Progressisti e Democratici sono rappresentati da un unico consigliere (Maria Longobardi), visto che l’altro componente, Gerardo Salvi, ha aderito a + Europa. Per finire “I Civici Innovatori”, come detto sopra, rimangono in Consiglio comunale con il solo Rocco Manzo, che tra l’altro occupa la carica di presidente del Consiglio. I gruppi, pertanto, da 6 sono passati a 9, se si considera che i consiglieri Pallonetto e Nappi rappresentano, al momento, due entità autonome.

Gli unici gruppi consiliari a non aver cambiato il proprio assetto interno sono il Partito Democratico, con sei consiglieri (Giovannina Cirillo, Francesco Colletto, Jessica Lucibelli, Massimo Papa, Germaine Popolo e Giuseppe Raiola); Generazione 2.0, con il consigliere Luigi Cirillo; e l’UdC con Pasquale Iapicca.

Non è detto, però, che la situazione rimanga così come è ora. Infatti è molto probabile che in questi giorni ci siano ulteriori riassestamenti in vista di un prossimo interpartitico, in cui si dovrà necessariamente parlare di rimpasto in giunta. Senza contare che da tempo, due consiglieri comunali, Salvatore Solimeno e Maria Oriunto, appartenenti alla Lista Insieme per la Campania, sono usciti dalla minoranza e hanno dichiarato il loro appoggio al sindaco Ascione.

Intanto, dopo lo tsunami al suo interno, I “Civici Innovatori” hanno diffuso una nota per chiarire quanto è avvenuto al loro interno.

“Si parla oramai da giorni di comunicazioni di indipendenza dal nostro gruppo – si legge -, avvenute con toni che riteniamo inappropriati ed inadeguati alla sede scelta e con modalità che riteniamo estremamente lontane dal concetto del “buon fare politica”, prive tra l’altro dei necessari tecnicismi, come le protocollate dimissioni che ad oggi non sono ancora pervenute. Pertanto non possiamo non prendere atto della manifestata volontà espressa dai consiglieri di allontanarsi dai “Civici Innovatori. Auguriamo ai consiglieri Pallonetto e Nappi di trovare la giusta collocazione politica in cui esprimere il meglio delle loro potenzialità. La lista “Civici Innovatori” conferma la stima e il rispetto per l’operato del Presidente Rocco Manzo – conclude la nota - che in questo tempo si è impegnato per l’attuazione degli obiettivi condivisi in fase elettorale con diplomazia e disponibilità al dialogo e dal quale ci sentiamo pienamente rappresentati”.