A cura della Redazione

I consiglieri Antonio Pallonetto e Angela Nappi, entrambi eletti nel lista "I Civici Innovatori" hanno ufficializzato ieri, mercoledì 24 luglio, la loro fuoriuscita dal gruppo consiliare e l'ingresso nel gruppo misto, del quale fa parte anche il consigliere della Lega Mauro Iovane. A questo punto l'unico "superstite" dei Civici è il presidente del consiglio Rocco Manzo.

Movimenti e riposizionamenti che dimostrano un imminente, e più che probabile, rimpasto nella giunta guidata dal sindaco Vincenzo Ascione.

Intanto scoppia, come un orologio svizzero, la guerra all'interno del Pd torrese. I rappresentanti della mozione Zingaretti, che ha ottenuto il 35 per cento al recente Congresso Nazionale, ritengono , per tutta una serie di vicende che non staremo qui a raccontare, che l'attuale organismo di dirigenza del partito sia delegittimato in conseguenza della sentenza del tribunale civile di Napoli che ha invalidato il Congresso provinciale napoletano del Pd. Pertanto hanno indirizzato una lettera al commissario Michele Meta affinché intervenga nella vicenda torrese. Preso di mira soprattutto il segretario cittadino dott. Antonio Esposito, il quale viene inviatato "ad astenersi dal promuovere e dal partecipare ad incontri in nome e per conto del Pd, indipendentemente dai soggetti promotori di detti incontri".

E più che probabile che a breve vi sarà la risposta dei rappresentanti torresi della mozione Martina, che al Congresso ha ottenuto la percentuale del 62 per cento.