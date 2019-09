A cura della Redazione

Convocazione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Torre Annunziata.

L’assise oplontina, presieduta da Rocco Manzo, si riunirà venerdì 13 settembre, alle ore 10,30, presso la Casa Comunale di via Provinciale Schiti.

I consiglieri saranno chiamati a discutere ed approvare quattro punti all’ordine del giorno: adesione al “Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale”; trasferimento al comune di Torre Annunziata di attività e funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile – approvazione Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Sismica; ratifica delibera di giunta municipale avente ad oggetto “Variazione di bilancio per interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sui lastrici solari dell’edificio scolastico di via Isonzo; proposta transattiva unilaterale e riconoscimento legittimità debito fuori bilancio di una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata.