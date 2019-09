A cura della Redazione

Varata la giunta Ascione 2 ad oltre due anni dall’elezione del 2017. Confermati 3 assessori sui 6 (dopo le dimissioni dell’assessora Sofia Donnarumma non vi fu nessuna sostituzione), subentrano 4 nuovi membri nell’esecutivo.

Il sindaco Vincenzo Ascione ha riconfermato in giunta Lugi Ammendola, Emanuela Cirillo e Martina Nastri, mentre ha revocato la carica al vicesindaco Gaetano Veltro e agli assessori alle Politiche Sociali,Stefano Mariano, e alla Cultura e Pubblica Istruzione, Aldo Ruggiero.

I nuovi ingressi sono rappresentati da Gioacchino Langella, primo dei non eletti nella lista De Luca Presidente, di recente a sostegno del sindaco Ascione. Langella, ha già ricoperto nelle passate Amministrazioni la carica di consigliere comunale, assessore e presidente del Consiglio; l’avvocato Raffaele Pignataro, esperto in Diritto del Lavoro. Ha collaborato con la cattedra di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza; Roberta Colomba Ramonda, medico dentista, ha già ricoperto il ruolo di assessore nella giunta Borriello di Torre del Greco; Bruno Orrico, ingegnere chimico, già dirigente del comune di Torre Annunziata. Un ricco curriculum il suo. Ha lavorato per la Cassa del Mezzogiorno, poi assegnato al Ministero dei LL.PP Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania; nel 2002 è passato nei ruoli della Regione Campania – Assessorato Tutela Ambiente, Ciclo Integrato delle acque, Protezione Civile, Difesa Suolo e Disinquinamento.

LE DELEGHE:

Luigi Ammendola, 40 anni di Torre Annunziata, confermato, con deleghe a: Servizio per il Territorio (Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Politiche Manutentive).

Emanuela Cirillo, 50 anni di Torre Annunziata, confermata, con deleghe a: Bilancio, Pianificazione Economica, Patrimonio, Tributi.

Gioacchino Langella, 54 anni di Torre Annunziata, new entry, con deleghe a: Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità, Aree e Piani Parcheggio, Rapporti con il Clero.

Martina Nastri, 32 anni di Torre Annunziata, confermata, con deleghe a: Servizi e Politiche Sociali.

Raffaele Pignataro, 56 anni di Torre Annunziata, new entry, con deleghe a: Risorse Umane, Organizzazione degli Uffici Comunali, Avvocatura, Contratti, Legalità, Sicurezza, Anticorruzione e Trasparenza, Rapporti con le Partecipate.

Roberta Colomba Ramonda, 37 anni di Torre del Greco, new entry, con deleghe a: Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Archivio Storico, Musei, Sport, Eventi.

Bruno Orrico, 71 anni di Torre Annunziata, new entry , con deleghe a: Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Ciclo Integrato dei Rifiuti, Demanio Portuale e Marittimo, Igiene e Sanità, Verde Pubblico, Cimitero, Informatizzazione dell’Ente, Tutela e Benessere degli Animali, Attività Produttive, Agricoltura, Pesca.

La carica di vicesindaco al momento non è stata assegnata.