A cura della Redazione

Con l’approssimarsi del Congresso provinciale del Partito Democratico, che dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di novembre, torna finalmente il dialogo e il sereno all’interno del Circolo di Torre Annunziata.

Dopo le schermaglie del mese scorso tra le due mozioni Martina e Zingaretti, è di questi giorni la nomina da parte del segretario cittadino Antonio Esposito del coordinamento di garanzia che dovrebbe traghettare il partito verso il prossimo Congresso.

Un organismo snello formato da sette componenti più lo stesso segretario e quello dei Giovani Democratici. Nominati, nel contempo, anche la Commissione di garanzia e l’Ufficio Adesioni per il Congresso.

“Dopo incomprensioni e tensioni varie – afferma il segretario cittadino Esposito – ora nel Pd c’è un clima di maggiore serenità. E di ciò devo ringraziare i dirigenti del partito con i quali, responsabilmente, è stata trovata una sintesi tra le varie posizioni in campo. La costituzione del neo coordinamento sarà da supporto e da sprono anche all’azione amministrativa attraverso un dialogo costruttivo con sindaco, consiglieri e giunta per affrontare tutti assieme le mille problematiche che investono la città. Abbiamo già in programma – conclude il dott. Esposito - una serie di appuntamenti su tematiche particolarmente importanti, attraverso le quali apriremo un confronto serio e costruttivo con tutte le energie sane presenti sul territorio”.