A cura della Redazione

Congresso del Partito Democratico, al via il tesseramento a Napoli e provincia.

Il termine per le nuove iscrizioni, come da regolamento, è fissato per il 7 novembre, mentre coloro che devono rinnovare la tessera potranno farlo fino alla data del Congresso, da indire entro il 1 dicembre 2019.

“Tutti quelli che intendono iscriversi o rinnovare l’iscrizione al Pd di Torre Annunziata – commenta il segretario cittadino Antonio Esposito – posso recarsi presso la sede del Circolo, in corso Vittorio Emanuele III n. 358, tutti i martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00”.