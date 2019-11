A cura della Redazione

Convocazione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Torre Annunziata.

L’assise oplontina, presieduta da Rocco Manzo, si riunirà martedì 12 novembre, alle ore 10, presso la Casa Comunale di via Provinciale Schiti.

I consiglieri saranno chiamati a discutere ed approvare, dopo una comunicazione del sindaco Vincenzo Ascione, sedici punti all’ordine del giorno: ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche; schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio del realizzando parcheggio di via Prota da cedere al Comune; conferimento della Cittadinanza Onoraria a Giancarlo Siani, istituzione della “Giornata della libertà di stampa” e installazione di una panchina dedicata alla libertà di stampa; otto variazioni di bilancio; modifica al vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari; quattro riconoscimenti legittimità debiti fuori bilancio relativi ad un decreto ingiuntivo, a sentenze del Giudice di Pace, del Tribunale di Torre Annunziata e della Corte dei Conti.