A cura della Redazione

Soddisfazione nel mondo politico torrese per le dichiarazioni del ministro dell'Interno Lamorgese che, in occasione della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltasi ieri a Napoli, ha espresso la volontà di fare di Palazzo Fienga, ex roccaforte del clan camorristico Gionta di Torre Annunziata, un futuro presidio di Polizia.

"Apprendiamo con somma soddisfazione la notizia che il Palazzo Fienga sarà la sede del nuovo Commissariato della Polizia di Stato di Torre Annunziata - ha affermato Salvatore Avvisato, segretario dei Giovani Democratici oplontini -..Per molti e troppi anni quel palazzo è stato assurto come la sede operativa del clan Gionta, ma poi finalmente nel 2015, vi è stata una svolta grazie all'operato della Magistratura che ha ridato, solo in parte, nuova dignità a quel glorioso edificio di un tempo.

Le forze politiche cittadine hanno dibattuto molto sui possibili progetti di riqualificazione - continua -, ma è altrettanto doveroso ricordare come già i Giovani Democratici congiuntamente al gruppo consiliare del Partito Democratico della scorsa legislatura comunale hanno ribadito, nelle sedi opportune, che quell'edificio dovesse essere destinato unicamente ad ospitare il Commissariato di Torre Annunziata, quale nuovo simbolo di legalità reale e concreta.

Porgiamo, pertanto, alla luce di questa bella notizia, i nostri ringraziamenti al Ministro degli Interni, dott.ssa Luciana Lamorgese - conclude Avvisato - per aver optato questa saggia soluzione, utile soprattutto per contrastare i fenomeni delinquenziali esistenti sul tessuto urbano oplontino".