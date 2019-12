A cura della Redazione

“Torre Annunziata Insieme”, è il nuovo gruppo consiliare costituito dai consiglieri comunali Bruno Avitabile (capogruppo) ed Angela Nappi. Il primo è stato eletto nelle liste di Forza Italia alle ultime elezioni comunali, mentre la Nappi nella lista “Civici Innovatori”. Entrambi appoggiano la coalizione di maggioranza che sostiene il sindaco Vincenzo Ascione. Passano, pertanto, a 17 i consiglieri che appoggiano l’attuale amministrazione comunale, con il gruppo misto composto da 5 consiglieri: Iovane (Lega), Avitabile e Nappi (Torre Annunziata Insieme), Pallonetto e Salvi (+ Europa).

«Il Gruppo Consiliare “Torre Annunziata Insieme” – affermano Avitabile e Nappi - vuole dar voce alle istanze della cittadinanza sui principali temi che interessano la città, in particolare: lo sviluppo economico, l’offerta turistico-culturale, l’ambiente, la viabilità, la sicurezza urbana e i servizi al cittadino.

Tutti temi che possono essere trattati in un’ottica sistemica nel Piano Urbanistico Comunale (PUC), disegnando così la Città del futuro. Non è un caso che negli ultimi tempi cittadini e associazioni abbiano manifestato grande interesse nei confronti della sua redazione, tanto da sollecitare vivamente la convocazione del Tavolo di confronto previsto dalla legge. Una richiesta che indica una voglia di partecipazione che va assolutamente assecondata.

Come è noto – proseguono i consiglieri -, l’Amministrazione comunale già da diversi anni è impegnata alla predisposizione del summenzionato Piano Urbanistico e molti sono gli interrogativi sollevati in merito, atteso la situazione dei Comuni circostanti (dove si è molto più avanti nel lavoro, anzi in qualche caso addirittura già ultimato e in vigore) e l’imminente scadenza fissata dalla Regione.

Occorre, perciò, dare risposte chiare e fare concreti passi in avanti, mettendo rapidamente in atto quanto deciso con la deliberazione di giunta del 2015, a partire dall’imprescindibile costituzione dell'Ufficio di Piano, anche perché è fondamentale che lo strumento urbanistico PUC vada a inquadrare i significativi processi di trasformazione già in atto sul nostro territorio.

In tal senso – concludono -, conoscendo gli sforzi che sta facendo sull’argomento l’assessore all’Urbanistica Luigi Ammendola, affermiamo che siamo pronti a collaborare con lui e, vista la complessità del lavoro, auspichiamo, altresì, che possa trovare anche il supporto dei colleghi di Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, così da centrare quanto prima l’obiettivo di cambiare Torre Annunziata insieme».