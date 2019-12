A cura della Redazione

La magia del Natale sta per invadere la città Mariana. Oggi, mercoledì 11 dicembre, comincia l’esposizione di dolciumi, prodotti tipici, bijoutteria ed oggettistica artigianale in mercatini Natalizi che occuperanno piazza Bartolo Longo a Pompei.

Un’ iniziativa, totalmente gratuita, che sposa perfettamente con l’aria di festa inaugurata dalle luci messe a disposizione dal Comune che dona il patrocinio morale a questo evento.

C.L.A.A.I. Imprese e Tanagro Legno Idea cooperano per la realizzazione di un’attività che fa bene al piccolo commercio e che accompagnerà con eventi e spettacoli le festività nella città di Maria. Le tipiche casette in legno, offerte dall’azienda Tanagro, cingeranno piazza Bartolo Longo rendendola una cittadella del Nord. I prodotti della tradizione saranno il "must" della fiera ma non mancheranno prodotti e sapori di importazione come il vin brulé e le castagne.

Le aziende partecipanti provengono da diverse regioni italiane. Si potranno degustare la cioccolata di Modica e di Campobasso, i mostacciuoli Napoletani, salumi e formaggi dell’Alto Adige, della Toscana e della Basilicata,la liquirizia calabrese, miele e fichi cilentani, taralli pugliesi, nonché specialità a base di cioccolato preparate da aziende calabresi. Si potrà assistere, dal vivo, alla preparazione ed al confezionamento del torrone.

Nei weekend al buongusto si affiancherà il divertimento e l’intrattenimento: artisti di strada, incontro con Babbo Natale e teatro dei burattini per i più piccini, festa della Befana e tanta musica Natalizia invaderanno la piazza del municipio di Pompei. A gran sorpresa tra le casette in legno ci sarà anche una nota azienda francese che presenta biscotti tipici. La cittadinanza è invitata da oggi 11 dicembre al 6 gennaio dalle ore 10 alle ore 22.