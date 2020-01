A cura della Redazione

Nuovo incarico per la consigliera comunale Giovannina Cirillo, biologa e nutrizionista di professione.

L’attuale Presidente della Commissione Consiliare “Pubblica Istruzione e Sport” coadiuverà il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore Roberta Ramondo nell’esame e nello studio delle problematiche afferenti l’alimentazione e lo sport in età evolutiva.

«I report sulla malnutrizione infantile in Campania sono allarmanti – spiega la consigliera Cirillo -: un bambino su due, infatti, è in sovrappeso o affetto da obesità. Le cause sono dovute alle cattive abitudini alimentari, alla sedentarietà ma anche al basso reddito di alcune famiglie. E’ necessario seguire le linee guida tracciate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha individuato le amministrazioni pubbliche come i soggetti che devono incentivare e incoraggiare le buone pratiche della salute tra i propri cittadini. Ringrazio il sindaco Ascione per la fiducia riposta nei miei confronti e mi metterò sin da subito a lavoro, insieme all’assessore Ramondo, per realizzare una serie di azioni che promuovano uno stile di vita sano, specie nelle fasce deboli ed indigenti della nostra comunità, anche attraverso la creazione di una rete che coinvolga istituzioni ed associazioni del territorio».